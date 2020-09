Årets investeringer: tre kranbiler og en mobilkran

Nyheter

- Vi driver med mye her allerede. Her har vi lager for både gass og kjemikalier. Alt av det som brukes til oppdrettsnæringa og andre bransjer på øyene leveres ut herfra. Og så ligger vi midt i smørøyet både for transport på vei og sjø, i og med at Frøyas eneste dypvannskai ligger her på Nordhammarvika. Vi ønsker å bygge ett 1000 kvadratmeter stort lagerbygg, og har tanker om at det kan bli et slags senter, sier Knut Eidsvaag i Eidsvaag Kran og Transportservice.