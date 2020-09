Hitra bibliotek med nytt filmtilbud

Nyheter

Torsdag 24. september åpnet Filmoteket for lån fra Hitra bibliotek. Filmoteket er bibliotekenes egne strømmetjeneste og ble lansert i april. Tjenesten har som formål å tilby film som oppfyller bibliotekenes krav til kvalitet, bredde, allsidighet og relevans, tilgjengelig for alle, og skal være et fullverdig supplement til de store, internasjonale kommersielle strømmetjenestene.