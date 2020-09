Biblioteket vil bli enda bedre. Nå trenger de din hjelp

Nyheter

Torsdag 1. oktober starter Hitra bibliotek en brukerundersøkelse. Undersøkelsen vil vare til 31. oktober og er for alle bibliotekets brukere.

– Vi ønsker stadig å bli bedre, så målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor fornøyde kundene er og hva vi kan gjøre for å forbedre oss, sier biblioteksjef Islam Abou Hassan til lokalavisa.

Han forteller at det i slutten av måneden også vil være trekning av premier for de som har deltatt. Undersøkelsen vil foregå på nett, og for å delta må man komme innom biblioteket for å få et passord.

– Undersøkelsen tar ca. fem minutter, og jeg håper mange vil delta. I tillegg til å kunne vinne premier, vil det også være nyttig med tanke på hvordan biblioteket kan skape fornøyde brukere, sier han.