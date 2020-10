Nyheter

Knut Arne Strømøy (Sp) er vararordfører, formannskapsmedlem og leder i den lokale TV-aksjonsgruppa på Frøya. I tillegg var han saksbehandler for saken som ble lagt fram for formannskapet der det foreslås at Frøya gir 25.000 kroner til årets TV-aksjon. Normalt melder en politiker som også er kommunal saksbehandler seg inhabil før saken behandles.