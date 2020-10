Nyheter

Det er cirka ett år siden busslomma ved Barman oppvekstsenter ble ordnet slik den er i dag. I tillegg til stopp for skolebussene er den også stoppested for Kystekspressens busser. Og det er dette som i følge Bergitte Stormo (Rødt) skaper uheldige og trafikkfarlige situasjoner. Når det står skolebusser i busslomma og kystekspressen skal inn og ta på passasjerer er det for trangt.