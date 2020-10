Legger siste finish på etterlengtet prosjekt

Nyheter

I dag startet asfalteringen av gang- og sykkelveien mellom Hammarvika og Sistranda. Kermith Skoog fra arbeidslaget til Veidekke forteller at det er lang ventetid på asfaltlassene, og at de derfor må ta strekningen over to dager. De har nettopp avsluttet for dagen etter å ha tatt strekningen fra Melkstaden til Hammarberget. I morgen skal de legge videre fram til Hammarvolden. Så skal det andre laget og den endelig finishen legges mandag og tirsdag i neste uke.