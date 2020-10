Nyheter

I Frøyas plan for asfalt på kommunale veier skal veien til Fillingsneset få asfalt i år. Forberedelsene på asfaltering er i gang, men i siste møte i hovedutvalget HOAT ble politikerne bedt om å bevilge mer penger. Det har vist seg at veien ved flere punkter består av myrmasse og at bæreevnen på veien vil være utfordrende. Entreprenøren har foreslått at det legges fiberduk og geonett på de utsatte områdene, for å stabilisere veien.