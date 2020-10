Nyheter

I dag holder Åkerblå nettseminar for alle sine ansatte oppover langs kysten. Som en del av programmet skulle direktør Roger Sørensen orientere om planene for at selskapet skal bli sertifisert som miljøfyrtårn. Dette er en ordning hvor bedrifter har dokumentert at deres aktiviterer på alle nivå skjer på en bærekraftig måte.