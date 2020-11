Velger Dolmøya for å komme nærmere kundene

Nyheter

- Hvis du setter ned passerspissen her på Dolmøya, og strekker den ut til Salmar på Nordskaget, og lager en sirkel, så har vi innenfor sirkelen veldig mye industri og bedrifter som er våre kunder. Dette blir midt imellom alt, sier Geir Rosmo i Hydroscand.

Flytter fra Sandstad til Dolmøya

Hydsroscand leverer slanger og ledningskomponenter til bedrifter, verksteder, gårdsbruk, båter og oppdrettsanlegg.

Selskapet, som har 37 avdelinger rundt om i Norge, har i dag en avdeling på Sandstad. Men til påske neste år flytter de denne avdelingen til nye lokaler på Dolmøya.

Verktøy og arbeidsklær

Samtidig åpner Trøndelag verktøy- og arbeidsklærsenter en avdeling i det samme bygget. Anders Kristiansen begrunner valget av Dolmøya på samme vis som Rosmo i Hydroscand. Her kommer man midt i mellom kundene i øyregionen.

- Det er mange forhandlere som reiser til kunder i øyregionen. Så jeg tenkte: hvorfor ikke bygge opp et ordentlig senter her ute, sier Kristiansen.

Han holder til i Trondheim, og forteller at han nå jobber med å finne to personer til å betjene den nye avdelingen i øyregionen.

Det er Erik Knutshaug og El-Konsult som skal huse disse bedriftene. Arbeidet med å reise et 900 kvadrat stort tilbygg til El-Konsults lokaler, like ved tunnelåpningen på Dolmøya, er allerede i gang. Ved siden av de to nevnte bedriftene skal også KI Vaktmesterservice leie arealer.

- Det starta med at Geir fra Hydroscand kom med en forspørsel om å leie lokaler fra oss. Men vi hadde ikke ledig plass. Vi begynte vi å planlegge en utbygging, med tanke på å tilby utleiearealer. Så kom de andre bedriftene til, noe som gjør at alt er utleid når vi går i gang med byggingen, forteller Erik Knutshaug i El-Konsult.