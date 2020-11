En uheldig påsketur til Åre og Vegards (29) yrkeskarriere tok en helt annen retning

Nyheter

Vi er i Skarsvåg Boats midlertidige kontorlokaler på Hammarvika. Vegg i vegg sitter to menn som for noen år siden ikke hadde sett for seg at de skulle bruke tid ved en kontorpult.

Fra at Kai Egil (Kaisa) Skarsvåg begynte å bygge aluminiumsbåter, til at han eier et båtbyggeri på Frøya med mange ansatte og over 30 millioner i årlig omsetning, har det gått fort.

Et uheldig skihopp

For Vegard Kristiansen (29) var det ett uheldig skihopp for seks og ett halvt år siden som gjorde at han bokstavlig talt sitter der han er nå. Sammen med venner var han på påsketur i Åre. Han skulle ta et hopp i alpinbakken. Og der ble han liggende.

- Jeg husker ikke mye av det. Men jeg ble i alle fall liggende uten å klare å røre meg. Jeg ble hentet ut av bakken med snøskuter, og sendt videre til sykehus. Der ble jeg operert flere ganger. Det var nervebaner i ryggen som var ødelagt. Da jeg kom heim var jeg lam fra livet og ned, forteller han.

Telefonen fra Kaisa

Før ulykken arbeidet Vegard som maskinist på supplybåten "Golden Energy". Han hadde tatt TIP ved Frøya videregående, og fagskole i Trondheim, og hadde hatt læretida på samme båten hvor man nå var ansatt. Men ett år etter at han hadde fått fagbrevet, satt han i rullestol, vel vitende om at han ikke ville komme tilbake på sjøen i en slik jobb.

- Det var det jeg kunne, og det jeg ville holde på med. Men nå måtte jeg finne noe helt annet. Jeg kom inn i NAV-systemet, og begynte å søke jobber. Men det var vanskelig å se for seg hvor jeg kunne finne noe som passet. Jeg hadde f.eks ikke vært noe spesielt datainteressert, eller hatt noen interesser som jeg kunne bygge på, sier Vegard.

Det var da han fikk en telefon fra Kaisa.

- Vi hadde aldri veksla ett ord før dette. Men jeg hadde hørt om Vegard på bygda. At han satt i rullestol, og var ute etter arbeid. Bedrifta hadde begynt å vokse, og jeg var bare ut etter noen som kunne hjelpe meg med forskjellige ting. Og så trengte jeg en tegner.

Medeier i bedriften

Tegning var heller ikke noe Vegard hadde erfaring med. Men han møtte opp hos Skarsvåg på Flatval, og begynte sakte men sikkert å lære seg ting, og han tok noen kurs. Det første året var det på tiltak, men etter det har han vært en fullgod medarbeider i administrasjonen. Han ble etterhvert en så viktig medarbeider at han for to år siden fikk tilbud om å kjøpe seg inn i bedriften. Han eier nå 18 prosent av aksjene i selskapet hvor Kaisa Skarsvåg er hovedeier.

- Det betyr at jeg får mer eierskap til det jeg holder på med, og gjør det enda litt artigere å jobbe og få til ting, sier Vegard.

Bedriften har nettopp ansatt Heidi Glørstad Nielsen som daglig leder, og de har også ansatt en ingeniør som har fått hovedansvaret for tegning av nye båter. Men Kaisa og Vegard kommer til å fortsette å jobbe i team med planlegging og prosjekter.

Utfyller hverandre

Han beskriver Vegards inntreden i bedriften som ett lykketreff.

- Det var et treff. Jeg er typen som ikke har ro i ræva til å sitte ned og jobbe tålmodig. Og jeg trengte å finne noen.

- Og så fant du en som var tvunget til å sitte på ræva....?

- Ja det stemmer, sier han og ler godt.

- Vegard har hodet på rett plass, og har stålkontroll på alt. Og vi fungerer jævli godt i lag. Vi har utfylt hverandre i den daglige ledelsen, og selv om jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en daglig leder som skal ta seg av det overordna, så kommer vi to til å jobbe godt sammen i framtida også, sier Kaisa Skarsvåg.

- Det var jo ikke dette jeg hadde sett for meg å drive med. Men jeg stortrives med det. Hvis jeg kunne gått tilbake til før ulykken, og jeg hadde visst det jeg vet nå, så tror jeg ikke jeg hadde valgt å jobbe på sjøen, sier Vegard Kristiansen.

Har et sosialt liv

Han forteller at han etter å ha vært totalt lam fra livet og ned har fått tilbake en del muskler i beina, og at han nå er i stand til å gå litt ved hjelp av krykker.

- Men jeg blir aldri helt bra.

Han lever et sosialt liv også utenfor arbeidstida, og sier at at handikappet ikke gjør at han føler seg satt til side.

- Jeg hadde ingen spesielle hobbyer som jeg ikke kan holde på med nå. Det må være det å stå på ski, da. Det kan jeg ikke lenger. Jeg er mye sammen med kompiser og venner. Og så liker jeg å reise. Sist sommer kjøpte jeg meg en campingvogn som er stor, og tilpassa rullestol. Da hadde jeg en tre ukers ferie i Danmark sammen med søstera mi og venner, forteller Vegard Kristiansen.