Nyheter

Frøya kommune har nå mottatt og vurdert anbudene på det store forprosjektet for å bekjempe sitkagrana på Frøya. I prosjektet skal all sitkagran på stekningen fra og med Flatval til og med Sistranda fjernes. Det er bevilget 2 millioner kroner til dette. Men anbudene viser at man ikke vil kunne gjennomføre hele denne strekningen til den prisen.