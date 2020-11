Nyheter

Frøya kommunestyre har i dag (torsdag) godjent valget av representanter til Frøya ungdomsråd (FUR). Samtidig ble nye vedtekter for ungdomsrådet vedtatt. Samtlige av FUR-representantene som var tilstede presenterte seg selv for kommunestyret, og sa noen ord om hva som opptok dem. Flere uttalte at de var spesielt opptatt av tilbudet ved den videregående skolen. De valgte representantene vil ha møte- og talerett i kommunestyret.