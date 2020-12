Nyheter

Arthur Bergan fikk avslag på å bygge en 37 kvadratmeter stor garasje/vedbod på sin fritidseiendom i Kvenværet. Det ble henvist til at det innenfor reguleringsplanen kun tillates garasjer inntil 25 kvadratmeter. Søkeren klagde på vedtaket. Her henviser han til at han på grunn av sitt handikap trenger noe plass til å komme ut av bilen.