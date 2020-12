Nyheter

Raymond Harper har søkt om fradeling av to parseller på Olderøya. Den ene parsellen er 500 kvadrat tomt til eksisterende naust. Han fikk administrativt avslag fra Hitra kommune, med henvisning til at normen for nausttomter i Hitra er 100 kvadratmeter, " og en kan ikke se at det er ønskelig å etablere større nausttomter i det omsøkte området enn ellers på Hitra".