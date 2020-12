Nyheter

Politimester Nils Kristian Moe var fredag i møte med hitraordfører Ole Haugen. Tema har vært: Hvordan sikre at man kan ha et mer stabilt politikorps ved politikontoret for Hitra og Frøya. Den lokale politi-enheten opplever en stor såkalt "turn over" gjennom at mange yngre politifolk blir bare en kort periode før de søker seg jobb annet sted.