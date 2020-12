Ett barnehagebarn fikk påvist smitte

Nyheter

Hitra kommune forteller i en pressemelding nå klokka 17:30 mandag at ett barn i en barnehage i Hitra kommune har påvst Covid 19.

Det betyr totalt 7 nye påviste tilfeller i dag.

"Hitra kommune har blitt informert om at 1 barn ved barnehagen på Barman oppvekstsenter har fått påvist Covid-19. Dette kommer i tillegg til de 6 personene som ble bekreftet smittet av Covid-19 pr klokka 13:30 i dag. Det totale antallet smittede siden torsdag er nå oppe i 19".

Barnet som har fått påvist Covid-19 var nærkontakt av en av de tidligere smittede, og er nå satt i isolasjon sammen med foresatte. Det er gjort smittesporing og det er funnet at vedkommende hadde kontakt med noen barn og ansatte i barnehagen, for 6 dager siden. Alle barn og ansatte som har vært i kontakt med barnet er kontaktet og vurdert, og de som er definert som nærkontakter er satt i karantene. Disse vil bli kontaktet av legekontoret for testing.

Etter vurdering av kommunelegen er det på nåværende tidspunkt ikke nødvendig med ytterligere tiltak overfor øvrige barn og ansatte i barnehagen. Barnehagen er stengt de siste dagene før jul og i romjulen.

Alle bør være ekstra oppmerksomme på nye oppståtte luftveissymptomer og kontakte legekontoret dersom de blir syke.

Smittesporingen har også stadfestet at flere smittede har benyttet en rekke butikker og tjenester på Hitra i perioden 11. til 18. desember. Det oppfordres derfor på det sterkeste til at alle er ekstra oppmerksomme på symptomer og tar tilstrekkelig hensyn, melder kommunen.