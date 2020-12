Oppdaterte korona-råd for Frøya

Nyheter

Mens Hitra har registrert 19 smittetilfeller siden torsdag, har Frøya så langt ikke påvist korona-smitte.

Frøya kommune følger situasjonen i nabokommunen tett, og har i dag gått ut med følgende oppdaterte råd og info til befolkningen:

Frøya kommune oppfordrer til bruk av munnbind på alle offentlige steder, inne og ute. Vi registrerer at innbyggerne som kan bruke munnbind, er veldig dyktige til å følge dette rådet – det setter vi stor pris på!

Husk: hold likevel minimum 1 meters avstand. Vi ber om at du tilstreber at en person handler for alle i samme husstand.

Hjelp oss å hindre smitte – hold ut og hold sammen!

Frøya kommune kommer fortløpende med informasjon i forbindelse med Covid-19, se www.froya.kommune.no.

Beredskapsledelsen ønsker alle en riktig god jul og takk for innsatsen til alle innbyggere!

Testing

Frøya legekontor telefon 72 44 70 80 kontaktes følgende dager for testing:

22.desember 09:00-14:30

23.desember 09.00-14:30

28.desember 10:00-14:00

29.desember 10:00-14:00

30.desember 10:00-14:00

Øvrige dager:

Kontakt koronatelefonen på telefon 21 89 74 27 og du vil få oppgitt tid for testing ved henvendelse.

All testing foregår ved Frøya legekontor, følg skilting.

Ved akutt sykdom eller behov for legehjelp kontaktes legevakt 116 117.

Koronatelefonen

Telefon: 21 89 74 27

Åpen følgende dager:

Hverdager: 10:00-16:00

Helg- og helligdager: 10:00-14:00

Koronamail

Åpen døgnkontinuerlig, her kan det forventes svar innen ca. 24 timer. korona@froya.kommune.no

Vi oppfordrer til å bruke vår koronamail for spørsmål angående Covid-19, dette gjelder også spørsmål angående vaksinering for Covid-19.

Vaksine

Mange har henvendt seg via SMS med ønske om koronavaksinering. SMSene registreres selv om du ikke får umiddelbar bekreftelse. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret for å få bekreftelse på dette.

Når du sender SMS til 2097 om vaksine, skriv følgende: FRØYA, navn, fødselsdato og «ønsker koronavaksine».

Når vi vet når vaksinen ankommer, vil du motta bekreftelse på time.