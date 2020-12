Ordførerne ber gjester vurdere om det er fornuftig å dra til Øyregionen i julen

Nyheter

Etter at Hitra og Frøya kommuner gikk ut i media i november med at de gledet seg til at studentene skulle komme hjem på juleferie, har det vært et stort smitteutbrudd på Hitra.

- Vi sier fremdeles velkommen, men vi ber dem være forsiktige. Vi har en vanskelig smittesituasjon akkurat nå som vi ber dem respektere og ta på fullt alvor, sier ordfører Ole L. Haugen i Hitra kommune.

I pressemeldingen som ble sendt ut for en måned siden står det at selv om de er glade for å få dem hjem medfører det også en økt risiko for smittespredning. De oppfordrer derfor studentene til å gå direkte i frivillig karantene etter hjemkomst, samt at alle med symptomer tester seg.

- Vi oppfordrer fremdeles dem som kommer fra steder med høy smitte om å gå i karantene når de kommer hit. Trondheim er for eksempel et sted som bli sett på som et rødt område og vi har mange som studerer der, sier Haugen til lokalavisa.

Områder med høy smitte

Det er smittenivået på avreisesteder på avreisedato som brukes som utgangspunkt om det anbefales karantene eller ikke. Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager.

- Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VGs nettsider, står de i pressemeldingen.

Når det kommer til annet julebesøk ber ordføreren dem vurdere om det er fornuftig å komme akkurat nå.

- Forhåpentligvis er det greit, men vi har jo en uavklart smitterisiko, så vi ber dem vurdere om det er fornuftig, sier Haugen.

- Begrens omgangskretsen

Foreløpig er det ikke noen smittede på Frøya. Ordfører Kristin Strømskag ønsker også studentene fremdeles velkommen, men ber dem være forsiktige.

- De som kommer fra røde områder oppfordrer vi til å dra i frivillig karantene når de kommer hit, begrense omgangskretsen sin og vaske hendene ofte, sier hun.

Til andre som har planer om å feire jul på Frøya ber hun dem vise forsiktighet og ha få nærkontakter.

- Det er anbefalt at man skal holde seg mest mulig i ro og være med en liten gruppe med mennesker, sier hun.

- Vi håper alle får en fin jul tiltros for at det blir en litt annerledes jul enn det vi er vant med.

Disse karantenereglene gjelder nå:

Innreisekarantene:

Hvis du har vært i et land eller et område som er rødt må du i ti dagers karantene, men det finnes noen unntak. Gjelder ikke reise innad i Norge.

Fritatt fra innreisekarantene:

Hvis du kan dokumentere at du har hatt korona i løpet av de siste seks månedene.

Kommer til Norge for avtalt samvær med foreldre og barn eller har utført samvær i utlandet.

Personer som har blitt invitert hit av norske myndigheter.

Er også mulig å søke kommunelegen om dispensasjon ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.

Krav til innreisekarantene:

Må oppholde deg i eget hjem eller annet oppholdssted.

Skal du bevege deg ute må du unngå nærkontakt med andre.

Opplever du akutt luftveisinfeksjon må du teste deg. Selv om testen er negativ, må du fortsatt fullføre karantenetiden.

Kan gå på matbutikken hvis du ikke har noen som kan handle for deg.

Kan også arbeide på arbeidsplass hvis du unngår å ha nærkontakt med andre både på vei til jobb og på arbeidsplassen.

Smittekarantene:

Har du vært i nærkontakt med en smittet må du i karantene. Nærkontakt betyr å ha vært mindre enn to meter fra personen i mer enn 15 minutter eller vært i direkte fysisk kontakt.

Hvis den ene i husstanden er i karantene, må ikke resten være det. Bare hvis personen utvikler symptomer under karantenetiden, anbefales det at resten av hjemmet også er det.

Sykepenger:

Alle som er syke med covid-19, mistenker å være det eller som er i karantene har rett på sykepenger.

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karantene ved hjemkomst til Norge, kan nektes å få det.

Arbeidsreiser:

Personer som kommer fra land eller områder som ikke utløser karanteneplikt kan komme til Norge og arbeide uten restriksjoner.

Kommer den fra et land som utløser karanteneplikt, er utgangspunktet at den må i 10 dagers karantene før den kan starte å arbeide. Eneste unntaket er personer i kritiske samfunnsfunksjoner.

Unntak for arbeidsreisende:

Karantene gjelder ikke i arbeidstiden for dem som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted, hvis de testes hver sjuende dag.

Personer i kritiske samfunnsfunksjoner kan slippe karanteneplikten i arbeidstiden, men må være det på fritiden.

Offentlig kommunikasjon:

Hovedregelen er at det ikke er lov å bruke offentlig transport når du er i karantene, men det finnes unntak.

Kommer du til Norge etter å ha vært i et rødt land kan du bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen og lignende ankomststed til karantenestedet, men det anbefales å reise hjem i egen bil.

Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem. Med tillatelse fra kommunelegen kan personer i smittekarantene bruke det for å komme seg til egnet karantenested.

Kilde: Regjeringen.no