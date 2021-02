Fra i morgen er det munnbind-påbud igjen

Nyheter

Frøya formannskap har i dag vedtatt å støtte kommunelegens forslag om at munnbind-påbud blir innført igjen. Påbudet gjelder fra i morgen, 17. februar.

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden.

Kommunelegen begrunner gjenninnføring av munnbind-påbud som et føre var-tiltak i og med at vinterferien står for tur, og at flere folk kommer til å bevege seg fra og til kommunen.

I tillegg kom formannskapet med sterk anbefaling om følgende:

- å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter

- skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen