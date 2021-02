Nyheter

Ingen offisiell markering ennå, men folk står ved tunnelinngangen og feirer med norske flagg og brede glis over at Åstfjordenforbindelsen er tatt i bruk. I dag cirka klokka 11:50 var sperringene fjernet og bommen kunne gå opp. De første privatbilene har nå kjørt de to nye tunnelene og brua over Åstfjorden.