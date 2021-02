Ingen nye smittede

Nyheter

Pressemelding fra Hitra kommune i dag klokka 12:

Hitra kommune har ikke mottatt beskjed om flere smittede siden fredag. Totalt er da fremdeles 7 personer smittet i dette utbruddet og ytterligere 10 personer er i karantene.

Det er gjennomført massetestinger hos Lerøy Midt både onsdag og fredag, og det er planlagt ytterligere massetesting i dag, lørdag. Totalt er vil omtrent 180-190 personer bli testet ved Lerøy Midt. I tillegg har Hitra kommune gjennomført 66 tester frem til og med fredag, og har planlagt å gjennomføre ca 50 i dag. Til sammen utgjør dette omtrent 6 % av befolkningen i Hitra kommune.

– Vi tar hardt i, når vi har valgt å teste så mange. Det gjør vi i et anstrengende forsøk på å finne dette farlige viruset, på de som vi har sporet oss fram til og som har vært så uheldige at de kan ha hatt kontaktpunkter med noen som vi vet er smittet. Lykkes vi med denne kraftanstrengelsen, så kan vi ha håp om å få stoppet dette nye utbruddet, sier ordfører Ole L Haugen.

Karantene eller isolasjon?

Et av de vanligste spørsmålene vi får er om de som tester seg skal i karantene eller isolasjon. Når du blir testet for Covid-19 så er det grunnen til at du blir testet som bestemmer hva du skal gjøre. Derfor har vi laget denne oversikten som viser hva du skal gjøre.

Nytt fra forrige gang er at alle "nærkontakter av nærkontakter" også skal testes.

Viktig melding fra smittesporingen

Dersom du har vært på disse stedene som er listet opp nedenfor, kan du ha vært i kontakt med en som er påvist smittet eller som vi har mistanke om at kan være smittet. Du er ikke pålagt karantene, men vi ber deg være svært forsiktig i din omgang og kontakt med andre, og vi anmoder sterkt om at du tar en koronatest så snart som mulig, uavhengig om du har symptomer.

Rema 1000, Fillan

· Lørdag 20.2 kl 12-14

Coop Extra, Fillan

· Lørdag 20.2 kl 12-14

Joker, Knarrlagsund

· Lørdag 20.2 kl 14-15

Dersom du ikke har tilgang til Helseboka kan du ringe Koronatelefonen tlf. 906 73 604

Åpningstider: Lørdag/søndag 10-18 Mandag 8-20

Som et minimum av forholdsregler, husk: Det er viktig å bruke munnbind og at du holder avstand til andre (minimum 2 meter) frem til du får svar på testen.