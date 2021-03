Opphever munnbindpåbudet igjen

Nyheter

Munnbindpåbudet på Frøya, som ble innført før skolenes vinterferie, ble gitt for en tidsperiode som går til og med i dag. Da kommunelegen orienterte formannskapet i dag, ble det klart at hun ikke Ikke ønsker å videreføre påbudet.

- Munnbindpåbudet ble innført med tanke på vinterferien. Den er over. Da er det greit å oppheve det. Dette også i lys av at vi ikke har hatt noen ny smitte på Frøya, og at det også ser ut som at Hitra har fått kontroll på sitt utbrudd, sa kommunelede Ingrid Kristiansen til formannskapet.

- Vi ser at folk er flinke til å bruke munnbind uansett, enten det er påbud eller ikke. Og vi vil sikkert gå ut med en pressemelding i morgen, med en sterk anmodning om at folk fortsetter å bruke det, sa Kristiansen.