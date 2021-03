Nyheter

For å få til en utvidelse av brannstasjonen i Fillan, er kommunen nødt til å gi seg selv dispensasjon fra reguleringsplanen som gjelder for Fillan sentrum. Bygget vil komme tettere opp til kommunal vei enn planen tillater. Dette ble behandlet som dispensasjonssak i siste møte i kommunens planutvalg, og et enstemmig utvalg sa ja til dispensasjonen.