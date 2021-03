Bewi mottar design-utmerkelse

Nyheter

Bewi er en av to trønderske bedrifter som i dag vil motta Doga-merket for design og arkitektur. Dette får de for utvikling av en plasthette som har fått navnet "Bewi smart protector"..

Hvert år kaster olje- og gassbransjen 100 000 tonn med såkalte «protectorer». Dette er en plasthette som beskytter rørgjenger under transport. Dette ønsket Bewi Energy på Frøya å gjøre noe med.

Sammen med EGGS design har de derfor utviklet en universal beskyttelseshette som passer til alle gjengemønstre, og som derfor beskytter gjengene uavhengig av patent. Dermed kan antall hettestørrelser kuttes fra dagens 1000 til i underkant av 50.

Bewi Energy jobber også for å få på plass et system for gjenbruk og resirkulering. Dette kan skje gjennom en abonnementsmodell, der kundene kan abonnere på hetter fremfor å kjøpe dem som et engangsprodukt.

Hettene, som har fått navnet Bewi Smart Protector, er et resultat av en omhyggelig, tverrfaglig designprosess, og byr på en rekke tekniske nyvinninger. Blant annet har hettene håndtak og et ergonomisk design som gjør at monteringstiden synker fra rundt ett minutt til bare noen sekunder, forteller DOGA-merket for design og arkitektur i en pressemelding.

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur roser Bewi Energy for å ta tak i et usynlig, men enormt miljøproblem.

«Bewi Smart Protector er kanskje det motsatte av flashy design, men strålende er det like fullt. Det er godt sett, smart tenkt og solid utført. Alt tyder på at dette vil bli en kommersiell suksess i en olje- og gassindustri som skriker etter løsninger som kan redusere både klimaavtrykk og kostander. Dette er innovativ industridesign av ypperste klasse med en solid forretningsmodell i ryggen. Med andre ord akkurat det Norge trenger,» står det i jurykjennelsen.

DOGA-merket for design og arkitektur har vært delt ut siden 1965 og er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.