- Det er ikke greit hvis en av fem mister nattesøvnen

Steven Crozier har anket dommen han nylig fikk for sivil ulydighet i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Frøya. Han lenket seg fast i en stol og bidro sammen med flere til å forsinke en transport til vindkraftverket. Han forklarer sitt engasjement mot vindkraftutbyggingen med de helsemessige konsekvensene av å få de store vindturbinene. Konsekvensen han mener ikke er utredet eller tatt hensyn til når det gis konsesjon til vindkraftverk.

Målte infralyd i boligene

I sitt partsinnlegg i Fosen tingrett viser han til at han etter at Hitra 2 vindkraftverk ble satt i drift, høsten 2019, fikk henvendelser fra folk. Disse bodde i cirka 10 kilometers avstand av vindkraftverket, og hadde blitt søvnløse, urolige, fått hjertebank og hadde uregelmessig hjerterytme. Crozier hadde anskaffet seg avansert lydmåleutstyr, og gjorde målinger inne i bolig til disse.

- Støymålingene hos de med nyoppståtte helseplager har vist høye verdier av rytmisk infrastøy inne i husene med en karakteristisk lydsignatur for vindturbinstøy, sier Crozier.

Ikke de samme personene

I lokalavisas artikkel "Mange opplever ulyd" har vi intervjuet seks personer fra ulike steder på ut- og Vest-Hitra som merker en lyd de ikke kan forklare opprinnelsen til.

Dette er bare et utvalg av folk vi har snakket med, og ut fra hva vi forstår, er ingen av disse blant de Crozier har vært i kontakt med, og som han har vært heime til og målt infrastøy.

- Kan det disse folkene viser til, være infralyd fra vindturbinene?

- Det vet man ikke før det er undersøkt, svarer Steven Crozier.

Det er kommuneoverlegene Geir Nilsberg (Hitra) og Ingrid Kristiansen (Frøya) som er ansvarlig for folkehelsa i kommunene. Vi har spurt dem om de har fått noen henvendelser fra innbyggerne om plager av ulyd. Nilsberg svarer at han ikke har fått henvendelser. Vi har foreløpig ikke fått svar fra Kristiansen.

Crozier sier han er sikker på at de vindturbinene som er bygget både på Hitra og Frøya, produserer en infrastøy som kan være både plagsom og helseskadelig.

- Store turbiner skaper mer infrastøy

- Det handler om størrelsen på de turbinene som er kommet. Turbinene i Hitra 1 har et sveipeareal på 5,3 mål. De i Hitra 2 har på 10,7 mål. Og de som kom på Frøya er enda større, med et sveipeareal på 14,5 mål.. Mindre vindturbiner skaper ikke infrastøy i så stor grad, sier han.

Crozier er opptatt av at det er flere sider ved vindkraftutbyggingene som ikke er utredet i forkant. Dette går på helsekonsekvenser av hørbar støy, infrastøy, høyintense lysblink, skyggekast og solblink. Og viser til at dette med infralyd er særs lite undersøkt.

- Det er bygget ut over en lav sko uten at det har vært villighet til å måle infralyd, mener legen.

Høysensitive

Han peker på det at flere av de som lokalavisa har intervjuet opplever en støy som andre i samme rom eller i nærheten ikke opplever.

- Et sted mellom 15 og 25 prosent av befolkningen er det som omtales som høysensitive. Det betyr at de er vare for sansestimuli som syn, hørsel, berøring og lukt. Det kan også bety at de hører, og kan være plaget av lyd på frekvenser andre ikke vil merke.

- Kan bli påvirket selv om man ikke hører lyd

For Crozier handler dette videre om at man ikke kjenner helsekonsekvensene av å bli eksponert for dette.

- Holdningen går på at det du ikke hører, kan ikke skade deg. Det er ikke bra nok for meg. Og det er ikke greit hvis en av fem mister nattesøvnen, sier Steven Crozier.

"Vindturbin-syndromet"

En finsk studie som ble publisert i 2020 har undersøkt effekten av infralyd på vindkraft på folks helse. Denne konkluderer med at det ikke er funnet noen negativ innvirkning.

Seniorrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea skrev i april 2020 ett innlegg i Aftenposten der han viste til denne undersøkelsen, og at den slår fast at "det såkalte Vindturbin-syndromet kan være et psykologisk fenomen, utløst av nocebo-effekten: En persons overbevisning om at hen vil få negative helseeffekter er i seg selv utløsende for de negative helseeffektene.".

Før og etter

Crozier kjenner til denne undersøkelsen, men viser til at det også er gjort en annen finsk pilotstudie som peker på det motsatte. En gruppe på over 200 mennesker ble spurt om selvopplevde helseplager 6 til 12 måneder etter bygging av vindkraftverk. Antallet som oppga helseplager og redusert arbeidsevne var 21 prosent innenfor en radius av 15 kilometer av de ny-oppsatte vindkraftverk og 7 prosent over 15 kilometer fra vindkraftverkene.

- Det mest typiske var søvnforstyrrelser eller endring i behovet for nattesøvn, tretthet og forskjellige smerter.

- Bare svært få, noen respondenter, så på vindkraftverk som en mulig årsak til sine helseplage.. Dette taler imot en nocebo-effekt, bemerker Crozier

Han mener det trengs flere studier rundt vindkraftverk som er bygget i Norge, og at Folkehelseinstituttet må komme på banen, da de er premissleverandør for sikre grenser for befolkningen.