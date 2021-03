Ei uke ekstra med munnbind-påbud

Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok i dag at det gjenninnføres munnbindpåbud i Frøya. Kommunelegen hadde foreslått at det skulle gjelde gjennom hele påska, og oppheves første tirsdag etter påske. Flere politikere stilte spørsmål om hvorfor det ikke også skulle gjelde påbud i uka etter påske, og viste til at smitte sprer seg også når folk kommer heim fra ferie. Etter forslag fra varaordfører Knut Arne Strømøy vedtok kommunestyret at påbudet gjelder ei uke lenger enn hva kommunelegen foreslo.

Munnbindpåbud gjelder på offentlige steder innendørs, og utendørs der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand.