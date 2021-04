Pøbben holdt omsetningen i korona-året

Nyheter

2020-regnskapet for Supen pøbb på Bogøya er godkjent, og offentlig gjennom Brønnøysundregistrene. Tallene viser at selskapet omsatte for 2,653 millioner i et år preget av koronarestriksjoner. Dette er litt over 200.000 mer i omsetning enn året i forveien (2,378 mill).