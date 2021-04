Taxisentralen gikk med underskudd

Nyheter

Regnskapstallene for 2020 viser at Frøya Taxisentral omsatte for 148.000 kroner, og hadde et negativt driftsresultat på 102.000 kroner. Året i forveien omsatte taxisentralen for 253.000 kroner, og hadde et årsresultat på 16..000 kroner.