Økte salget i Rema-butikken

Amanda Ratejczak AS driver remabutikken på Sistranda. Regnskapet viser at selskapet I sitt andre driftsår økte omsetningen fra 43,5 millioner i 2019 til 49.6 millioner i 2020. Butikkdriveren satt igjen med et driftsresultat på 210.000 kroner, mot 48.000 kroner året i forveien.