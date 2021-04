Nyheter

Uttian grendalag har søkt Frøya kommune om støtte til utskifting av to lys på snuplassen hvor fylkesveien slutter. De ber også om at to busskur på Uttian skiftes ut, da de er i dårlig forfatning. Trafikksikkerhetsutvalget har behandlet søknaden og bevilger 15.439 kroner til utskifting av lyspunkter, og vedtar at to busskur skiftes ut.