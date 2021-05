Nyheter

Både Lofotposten, NRK Nordland og Hitra-Frøya hadde i fjor vinter oppslag om far og sønn Tor Agnar og Arne Julius Jobotn fra Tranvikan på Hitra, som på garnbåten "Hitterværing" hadde et eventyrlig lofotfiske. De tok hele torskekvoten på 40 tonn sløyd fisk på to uker. Med fjorårets torskepriser ga det en brutto på 1,5 millioner kroner.