Frykter at arbeidsplassene på land forsvinner

Nyheter

- Rødt vil sikre at norsk fisk skaper arbeidsplasser og bosetting langs kysten. En stor slaktebåt truer nå hele oppdrettsindustrien. Når noen får lov til å oppdrette fisk i vårt felles hav, er det rett og rimelig at den fisken gir lønn til dem som bor her – ikke til oppdrettsmilliardærene, sier stortingskandidat for Rødt Sør-Trøndelag, Hege Bae Nyholt.