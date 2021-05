Lokal entreprenør med jevn drift

Nyheter

FH-Entreprenør AS på Kvenværet har godkjent regnskap for 2020. Det viser at firmaet omsatte for 2,9 millioner kroner, og fikk et driftsresultat på 169.000 kroner. Året i forveien var omsetningen på 3 millioner, og driftsresultatet gikk i minus med 22.000 kroner.