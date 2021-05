Får ikke bygge ekstra bod ved hytta

Nyheter

Sjøberg Arkitekter har på vegne av Rolf Isodor Isaksen søkt om å få bygge en ekstra utebod på fritidseiendommen ved Vingvågen. Eiendommen er innenfor reguleringsplanen for Bystingen. Administrasjonen i Hitra kommune avslo søknaden med begrunnelse i at boden vil komme over eiendomsgrensa og inn på område avsatt for landbruk, og at dette er bod nummer to på samme hytteeiendom. De mente at å tillate dette vil bli et vesentlig brudd med hensikten bak reguleringsplanen.