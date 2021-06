Tannlege omsatte for over 2 millioner

Nyheter

Tannlege Parvaneh Monemy AS på Siholmen, Frøya omsatte i 2020 for 2,115 millioner kroner. Dette er en liten økning fra året i forveien, da omsetningen kom på 2,041 millioner. 2020-regnskapet viser et positivt driftsresultat på 381.000 kroner.