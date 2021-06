Nyheter

Som lokalavisa har fortalt tidligere søker Frøy utvikling om tillatelse til å sette ut to glamping-hytter med tilhørende infrastruktur på Skjøttholmen, Sula. De to enhetene er containerbasert. Bakgrunnen for tiltaket, er at man ønsker å utvikle drift tilknyttet Terna Pub på Sula, slik at man kan opprettholde aktivitet på Sula med tilhørende helårs arbeidsplasser.