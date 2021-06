Nyheter

Titran invest har tidligere inngått leieavtale med Frøya kommune på den tidligere fotballbanen ved Titran skole. Selskapet eier fra før skolebygget og det øvrige av eiendommen som tilhørte skolen. Planen er at fotballbanen skal være oppstillingsplass for bobiler. Nå har planutvalget i Frøya kommune gitt tillatelse til at Titran Invest får lov til å sette oppe et servicebygg for bobilturistene på kommunens eiendom.