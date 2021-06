Skjønnhetspleie gir overskudd

Nyheter

Else Beate S. Melhus eier og driver Innsia Helhetsterapi AS på Hestvika med salonger på Sandstad og Fillan. Firmaet omsatte i 2020 for 1,693 millioner kroner. Årsregnskapet viser at det ble et positivt driftsresultat på 120.000 kroner.