Nyheter

Etter at forprosjektet med sitkagran-felling på strekningen Flatval - Hammarvika var avsluttet, satt kommunen igjen med et problem: Det lå mye mer skogsavfall igjen da hogstselskapet hadde gjort sin kontraktfestede jobb, enn hva mange grunneiere hadde sett for seg. Avtalene som var inngått mellom kommune og entreprenør og mellom kommune og den enkelte grunneier sa ingenting om ansvar for rydding av kvist og flis.