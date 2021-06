Nyheter

Brage Profil AS på Hitra har godkjent årsregnskap for 2020. Det viser at omsetning og resultat lå ganske nøyaktig på samme nivå som året i forveien. Omsetningen ble på 3,568 millioner, mot 3,458 millioner kroner i 2019. Driftsesultatet ble på 171.000 kroner, noe som er 6000 kroner mer enn året før.