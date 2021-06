Nyheter

Lillevalen AS på Frøya omsatte i 2020 for 1,138 millioner kroner, og regnskapet viser at de av dette satt igjen med et driftsresultat på hele 588,000 kroner. Det ble ikke tatt ut lønn fra selskapet. Virksomheten driver utleie av fast eiendom. I tillegg oppgis produksjon av tauverk og nett som virksomhet.