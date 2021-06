Nyheter

Kymar Elektro AS på Jøsnøya har levert årsregnskap for 2020 som viser at selskapet omsatte for 2,8 millioner kroner. Dette er en halvering av omsetningen fra året før, det de omsatte for 5,929 millioner kroner. Regnskapet ble likevel oppgjort med et positivt årsresultat på 216.000 kroner. I 2019 ble overskuddet på 1,3 millioner kroner.