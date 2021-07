Flere abonnenter gir lokalavisa et løft

Nyheter

Regnskapet for Hitra-Frøya lokalavis AS viser at avisa omsatte for 18,2 millioner kroner i 2020. Dette var litt over 700.000 mer enn året før. Resultatmessig hadde også bedriften et moderat løft fra året i forveien: Driftsresultatet ble på 3,564 millioner, mot 3,244 i 2019.