Åshild viser hvor du bør gå for å finne sopp

Nyheter

Kunne du tenke deg å lære hvor du bør gå for å finne sopp? Og hvilke sopper som kan spises?

Det er Kystmuseet som spør i forkant av at de 18. og 19. september arrangerer sopp-kurs. Kurset gjennomføres i låven på Dolm prestegård. Med en praktisk dag i nærområdet. Det er Åshild Løvås Borgersen som skal være kursholder.

- Åshild Løvås Borgersen er godt kjent i området, og kan de fleste sopptyper inn og ut. Nå kan du lære mer om soppens vidunderlige verden, og hvordan du kan gå fram for å finne god matsopp. Kurset går over to dager, med en teoretisk del, og en praktisk del, forteller Sølvi Næss ved museet.