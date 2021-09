Ny møteplass for unge som har denne interessen: - Det er gøyere å spille sammen

Nyheter

Det er livlig i andre etasje i Frøya Storhall tirsdag. Her sitter ni barn spredt rundt i sofa og stoler foran skjermer som viser fargerike animasjoner.

- Jeg er ikke så glad i å spille, men det er gøyere å spille med andre, sier Saga Elise Bye Lie (10) som er blant de yngste og den eneste jenta som møtte opp tirsdag.

Det er første gang Oskaras Sirvys (10) spiller Super Smash Bros, men han er tydelig begeistret for spillverdenen:

- Det er artig å komme i min egen verden og bare gjøre hva du vil, sier han.

Småkrangel og spill

Det er leken krangling mellom tre gutter som har plassert seg foran en skjerm midt i rommet.

- Vi brukte å spille mye sammen før, før Noah ble utestengt fra spillet, fordi han sa et ord som var ulovlig, sier Serghei Frunza (14).

- Det var din feil, svarer bestekompisen Noah Emil Christian Kronborg Blomsø (13).

- Jeg anmeldte deg, sier Serghei og begge ler.

Serghei og Noah er de eneste som er igjen i spillet. Tvillingbroren til Serghei, Domitras Frunza, ble spilt ut noen minutter før.

- Han er verst, og jeg er best i Super Smash Bros, sier Noah.

Mer enn bare moro

Serghei er glad i å spille både sport og e-sport. Han synes det er mange fordeler med dataspill:

- Det er kjempeartig. Det styrker koordinasjon og konsentrasjonen, sier Serghei.

Tenåringsguttene forteller at de er glade for at tilbudet er oppe og går:

- Vi kom fordi vi kjedet oss. Så da tenkte vi hvorfor drar vi ikke bare. Det er artig å ha et sted å spille sammen på, sier Noah.

To andre unge gutter sitter like ved og spiller NHL 21, et ishockey spill.

- Hvis man spiller sportsspill, så kan det handle om teknikk. Så du må tenke litt., sier Gunnar André Hoel (13).

Hans rival i spillet, Alexander Korobeinik (11), sitter rett ved siden av. Både han og Gunnar sier at de elsker å spille dataspill.

- Jeg spiller mye Minecraft, sier Alexander.

Bedre enn gutte- og jenterommet

Alexander Skjønhals har vært med å realisere møteplassen. Som "gamer" selv, sier han at dette tilbudet er noe han selv skulle ønske han hadde da han var yngre:

- Jeg satt mye på rommet helt alene, lenge. Da er det greit at ungene nå har en plass å dra, og dyrke interessene sine sammen med andre, sier Skjønhals.

Også bak planleggingen av arrangementet, står leder av Frøya Storhall, Therese Solli Sandvik. Hun forteller at dette er noe de har ønsket å gjennomføre i lengre tid, men måtte utsette som følger av koronapandemien. Likevel er hun glad for at oppstart er i gang.

- Vi vil jo at de heller kan komme her og spille med andre, enn at de sitter på gutte- og jenterommet alene, sier hun.

Selv om Sandvik innrømmer at hun ikke kan mye om deres spillverden, så mener hun det er viktig å tilrettelegge for de unges interesser.

- Jeg visste ikke hvordan dette foregår, jeg trodde de skulle sitte stille og stirre på skjermen. Men her stopper altså ikke praten, sier Sandvik og ler.