Idrettsparken åpner igjen - men med klare begrensninger

Sport

Hitra idrettspark er fortsatt stengt for alle aktivitet på grunn av korona-situsjonen. Men i forrige uke lettet myndighetetene på forbudet mot organisert idrett, og idrettsforbundet lanserte sine koronavettregler. Dette gjør det mulig å åpne idrettsanlegget for egen-initiert trening til fastsatte tider.

I morgen (tirsdag) blir første mulighet.

Leder i Hitra Fotballklubb, Kjersti Rønningen forteller at det i påsken blir mulig å trene mellom klokka 14 og 18, fra tirsdag til søndag.

- Utover disse åpningstidene minner vi på at banen er stengt og ikke skal brukes. Det vil være minst 1 voksen vakt tilstede når banen er åpen, forteller hun.



Alle som ønsker å bruke banen må forholde seg til følgende:

- Fotballens egne Koronavettregler (bilde)

- Ikke benytt banen dersom man har symptomer på forkjølelse/sykdom.

- Egen ball/utstyr må medbringes.

- Vi i HFK er positive og glade for at vi kan åpne banen for aktivitet igjen med de krav og retningslinjer som kreves. Klubben har tiltro til at retningslinjer overholdes, og vil evalueres fortløpende. Brudd på retningslinjer vil i ytterste konsekvens føre til stengt bane., forteller Kjertsi Rønningen i Hitra Fotballklubb.