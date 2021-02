Sport

Onsdag formiddag har Rosenborg åpnet for pressen til å komme inn i Frøya storhall for å følge en av treningsøktene. Ellers gjennomføres treningsuka på Frøya under strengt koronaregime, og lagets spillere vil for det meste oppholde seg i hallen eller på Hotell Frøya. Det var da også helt inntil det siste usikkert om det var mulig å gjennomføre denne treningsuka.