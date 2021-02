Ronjas historiske løft

Sport

Tidligere denne uka fortalte vi om Ronja Lenviks suverene resultater i et lokalt stevne. Her løftet hun, uten særlig press på seg, godt nok til VM-kravet for ungdom.

Men siden det var kun dommere fra hennes egen klubb, Hitra vektløfterklubb, til stede, ble ikke dette godkjent til kvalifikasjon.

Men denne uka har Ronja vært på treningssamling, og har i dag deltatt i et stevne på Naustdal. Her løftet hun like godt, og nå er hun kvalifisert for VM-deltakelse.

I følge vektløfterklubben er Ronja med det den første norske ungdom som klarer et VM-krav.

I dag løftet hun 70 kilo i rykk, noe som er norsk og nordisk rekord i klassen hennes.

I støt klarte hun 77 kg. Dette er tangering av norsk rekord.

Det sammenlagte resultatet med 147 kg er ny norsk og nordisk rekord med 4 kg, og da innenfor VM-kravet for ungdom.