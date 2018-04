Får sentral støtte i kampen for Ægir Norsk havbruksmuseum på Sandstad

Politikk

Trøndelag Arbeiderparti vedtok i helga en resulosjon som gir støtte til et forslag fremmet av Hitra Arbeiderparti. Spørsmålet gjelder om planene for Ægir Norsk Havbruksmuseum på Hitra bør få spesialkonsesjoner innen havbruk, et grep som er tenkt for å sikre finansiering av museet.

- Trøndelag Arbeiderparti oppfordrer Nærings- og fiskeridepartementet på det sterkeste om at klagesaken får sin snarlige og positive avklaring. Det er allerede på overtid å få etablert et slikt museum, ble det spilt inn fra Hitra Ap, noe fylkespartiet sluttet seg enstemmig til i helga, ifølge ordfører Ole L. Haugen. Vedtaket blir oversendt fylkestings- og stortingsgruppa.

Som omtalt flere ganger her i lokalavisa, har Museene i Sør-Trøndelag (MiST) søkt om spesialkonsesjoner til finansiering av Norsk Havbruksmuseum på Hitra. Norsk Havbruksmuseum skal være et nasjonalt museum for havbruksnæringen slik som eksempelvis Norsk oljemuseum i Stavanger, Norsk skogmuseum i Elverum, Norsk Landbruksmuseum på Ås og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal er for sine næringer. Det er tiltenkt at stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag skal stå som innehaver av konsesjoner som skal finansiere museet og at disse konsesjonene skal kunne leies ut til næringsaktører.

Søknaden er behandlet av Fiskeridirektoratet, hvor søknaden er avslått og deretter påklaget av MiST. Søknaden har deretter ligget til behandling i Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som klagesak fra 6. juni 2017.

I uttalelsen viser Hitra arbeiderparti til at man er kjent kjent med at det har vært avholdt flere møter med departementet om søknaden og også erfart det som et klart ønske i departementet at det skal etableres et nasjonalt havbruksmuseum.

- Dog oppleves det bekymringsfullt at departementet har sittet lenge på klagesaken og ikke kommet med en endelig avklaring gjennom et positivt vedtak. Lokaliseringen til Hitra har vært ubestridt, og har i sin tid vært støttet av både bransjeorganisasjonen (2002) og av Nettverk fjord og kystkommuner (2011). I tillegg er etablering og lokalisering støttet gjennom en treparts samarbeidsavtale mellom Trondheim, Hitra og Frøya kommuner, skriver Hitra Ap.

I 2020 er det 50 år siden brødrene Grøntvedt satte laksesmolt i sjøen i merder, noe som regnes som starten på oppdrettsnæringa slik vi kjenner den i dag.

- Det haster dermed med en avklaring, dersom det skal være mulig å ferdigstille Ægir – norsk havbruksmuseum til 50-års jubileet, og dermed gi en verdig markering av de første pionerenes mot og innsats, skriver Hitra Ap i forslaget, som nå altså også har fylkespartiets støtte.