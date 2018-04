- Vi har ikke vært kjent for å være miljøets største forkjemper, men nå skal vi være i førersetet

Politikk

I helga drar Trøndelag Fremskrittsparti til landsmøtet i Fremskrittspartiet for å overbevise partiet om å bli flinkere på miljøpolitikk. Det forteller Bjørg Bjørgvik, leder i Hitra FrP og Terje Grytvik, leder i Frøya FrP.



- Fremskrittspartiet har ikke vært kjent for å være miljøets største forkjemper, men det har vi forhåpninger om å få snudd nå. Vi skal være i førersetet når det kommer til å gjennomføre tiltak som faktisk fungerer. Vi vil bruke mer midler på å stoppe forurensing over hele verden, bruke mer penger på organisasjoner som rydder strandlinjene og øke bevisstheten rundt kildesortering, forteller øyværingene før avreise.

Også Fremskrittspartiet har merket seg det økende problemet med plastforurensning i havet.

Eksperten svarer: Kan mikroplasten i sjøen også være skadelig for mennesker? Giftige kjemikalier kan potensielt bli frigjort fra mikroplast-partikler, forteller forsker Andy Booth. Om plasten også går over i fordøyelsessystemet, må det forskes mer på.

- Fisken er etter oljen vår største eksportvare, og mikroplasten ødelegger matfatet vårt. Trøndelag FrP er en av forslagsstillerne og initiativtakerne bak dette miljøoppropet i partiet. Vi mener at vi rett og slett ikke har råd til å la være å bekjempe problematikken rundt dette, sier lokalpolitikerne, som også vil jobbe med dette her lokalt.

- Hitra FrP og Frøya FrP vil også jobbe med dette lokalt og få med oss regjeringen på å jobbe med dette nasjonalt og internasjonalt. Det meste av plasten kommer med golfstrømmen og det er derfor avgjørende at vi får på plass avtaler internasjonalt mot marin forsøpling, sier partiene.

Lokalt foreslår partiene flere tiltak som Fremskrittspartiet bør se på: